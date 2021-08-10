Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Manisa’da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

Manisa’da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı

ARŞİV

( MANİSA ) MANİSA

Jandarma Tedbirler Gözaltı Yolcu Otobüsü Emniyet Şeridi 


- Manisa’nın Soma ilçesinde 6 Ağustos tarihinde yolcu otobüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı. Manisa’nın Soma ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolunda emniyet şeridinde park etmiş haldeki kamyona yolcu otobüsünün çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 16 JNC 40 plakalı kamyon sürücüsü Hasan K. jandarmadaki işlemlerinin ardından, ‘gerekli tedbirleri almamak ve aracını otoyolda uygunsuz park etmek’ iddiasıyla ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul’dan Didim’e seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsünün şoförü olan ve kazada ağır yaralanan Fikret H.’nin ise tedavisine Manisa Şehir Hastanesinde devam edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(SC-
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı