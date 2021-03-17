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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi

MANİSA - Bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildi

- El bombasının imha edilmesi - Ekiplerin incelemesi - Habip Topçu ile röportaj - Selver Topçu ile röportaj Manisa 'da bir fidanlıkta bulunan el bombası imha edildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde bir fidanlıkta gömülü bulunan el bombası, polis tarafından imha edildi.Kurtuluş Mahallesi'nde fidancılık yapan Habip Topçu, çiçeklerine toprak almak için zeytin ağacının dibini kazarken rastladığı metal parçayı fidanlığa götürdü.Babasının elindeki metal parçanın el bombası olduğunu fark eden Selver Topçu, polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, yaptığı incelemenin ardından el bombasını kontrollü olarak patlattı.Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Polis El Bombası Zeytin Ağacı Polis Ekipleri Trol 

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