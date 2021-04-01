Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi: Meyve ve sebzeler yerlere saçıldı

Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi: Meyve ve sebzeler yerlere saçıldı

vatandaşlar tarafından çekilen arbede görüntüleri

Pazarcı Polis Polis Merkezi Arbede Cep Telefonu 

-manavdan detay
-polisler çalışma detay
-telef olan sebze ve meyveler detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bir manavın çalışanları ile bir grup pazarcı arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bol miktarda meyve ve sebze ziyan oldu. Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Alibaba Mahallesi Alibaba caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan manavın çalışanlarıyla bir grup pazarcı arasında sözlü olarak başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Arbede esnasında manavda bulunan bol miktarda meyve ve sebze ziyan oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği arbede bir süre sonra kontrol altına alındı. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement