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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MALATYA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

MALATYA - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı

- Adliye önünde öğrencilerin basın açıklaması yapması Malatya Adliyesi önünde toplanan gençler adına konuşan Sefa Düzenli ise her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceklerini tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisinde olduklarını ancak sınavdan 1 gün önce ortaya atılan bir yalan haberin tüm motivasyonlarını altüst ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumsuzca davranarak yalan söylediğini ve yalanın yayılmasında aktör olduğunu savunan Düzenli, "Biz buna artık şaşırmıyoruz ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız." diye konuştu.

Sınav Basın Açıklaması Üniversiteye Giriş Sınavı Öğrenciler Yalan Haber 

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