Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MALATYA - Milli Savunma Bakanı Akar’a esnaf ziyaretinde yoğun ilgi

MALATYA - Milli Savunma Bakanı Akar’a esnaf ziyaretinde yoğun ilgi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarMilli Savunma Bakanı Akar’a Malatya ’daki esnaf ziyaretinde yoğun ilgiMALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya 'da valiliği ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu.Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere geldiği Malatya ’da temaslarını sürdürdü. Malatya Valiliğini ziyaret eden Akar, Vali Aydın Baruş’tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Akar, valilik ziyareti öncesinde ise Atatürk Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Vali Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık’ın da eşlik ettiği ziyarette esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar’a Yeni Malatya spor futbol takımının forması hediye edildi.Cadde boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Akar, bir bebeğe oyuncak hediye etti.

General Esnaf Futbol Takımı Forma 

İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement