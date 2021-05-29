MALATYA - Kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu
- Yanan kümes - Civcivler Malatya 'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef olduMALATYA (AA) - Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu.Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi'nde Kezban Özkan'a ait kümeste yangın çıktı.Durumu fark eden Özkan'ın haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Çok sayıda civcivin telef olduğu kümeste hasar oluştu.Bazı civcivler ise kurtarıldı.
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