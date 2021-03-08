MALATYA - Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandı
- Jandarma ekiplerinin mesire alanları ile semt pazarlarında denetim yapması Malatya 'da Kovid - 19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira para cezası uygulandıMALATYA (AA) - Malatya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde Kovid - 19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takma kuralını ihlal eden 18 kişiye 18 bin 858 lira ceza uygulandı.Polis ekipleri, 936 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 2 araca işlem yaptı.İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım