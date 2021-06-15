Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
MALATYA - Gazze'ye 'Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi' inşa edilecek

MALATYA - Gazze'ye 'Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi' inşa edilecek

MALATYA - Gazze'ye " Malatya lılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" inşa edilecek - Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Hüseyin Söylemez'in basın açıklamasını okuması - Fotoğraf sergisinin gezilmesiMALATYA (AA) - Filistin'in Gazze kentine, Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Soykan Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Hüseyin Söylemez, işgalci İsrail'in Mescid - i Aksa'da Müslümanlara saldırısıyla başlayan olaylarda 11 günde 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişinin şehit edildiğini söyledi.

Saldırılarda en az 75 bin kişi yerinden olduğunu ve 1800 konut tamamen yıkıldığını aktaran Söylemez, platform olarak Filistin davasını unutturmamak ve yaraları sarmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.
Gazze'de binlerce evin harap olması nedeniyle buraya Malatya lılar Apartmanı'nın inşa edilmesi ile ilgili düşüncelerini İHH aracılığıyla Filistin yönetimiyle paylaştıklarını ancak bölgede fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine ihtiyaç duyulduğunun söylendiğini aktaran Söylemez, bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek Malatya lılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini inşa etmeye karar verdiklerini kaydetti.
Projesi hazır olan ve yapımına kısa sürede başlanacak merkezin 1930 metrekare kapalı, 350 metrekare açık alana sahip olacağını dile getiren Söylemez, "Belirtilen proje ile ilgili nakdi destekler için kullanacağımız hesap numaraları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önümüzdeki süreçte söz konusu projenin gelişimi ve diğer çalışmalarımızı sizlerle sürekli paylaşacağımızı ve desteğinize talip olduğumuzu belirtirken, sabrın vazgeçmek olmadığını, yıllar sürse bile eylem planlarımızı diri tutmak olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm Malatya lıların maddi - manevi desteğini bekliyoruz." diye konuştu.
Açıklamanın ardından İsrail'in Gazze saldırısında yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi.

Rehabilitasyon Fizik Tedavi Basın Açıklaması Rehabilitasyon Merkezi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement