MALATYA - 4,7 büyüklüğünde deprem - Aşı denemeleri sırasında depremi yaşadılar

: - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesinde deprem anıMALATYA (AA) - ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya 'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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