Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mahalleli arasında toplulaştırma gerginliği

Mahalleli arasında toplulaştırma gerginliği

Vatandaşların tepkisi

Yarış Jandarma Mahkeme Kararı 

-Jandarmanın yarıştırmaya çalışması
-Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen ölçüme bir kısım mahalleli destek verirken, bir kısmı ise izin vermedi. Tapularını alan vatandaşlar bir an önce ölçümlerinin yapılmasını isterken, toplulaştırmadan memnun olmayan vatandaşlar da mahkeme kararı gelene kadar ölçümlerin durdurulmasını talep etti.Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde başlatılan "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi"nde sular durulmuyor. Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde ölçümlerin bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlarla, mahkeme sonuçlanmadan ölçüm yapılmasına karşı çıkan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Ölçümlere karşı çıkan vatandaşlar, Emenli Mahallesi’nde muhtarın kendilerine "mahkeme sonuçlanmadan ölçüm yapılmayacağını" söylediğini iddia etti.Ölçümlerin yapılmasını isteyen vatandaşlar da ellerindeki tapuları göstererek bir an önce yerlerinin belirlenmesini istedi. Ölçümlere karşı çıkan vatandaşlar, kimsenin yerinde gözlerinin olmadığını belirterek, "Mahkeme sonuçlansın, herkes yerini alsın" dediler.İki taraf arasında yaşanan gerginlik, jandarmanın araya girmesiyle yatıştırıldı. Bir süre jandarma ekipleriyle görüşen vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.Ölçümler de bir gün sonraya ertelendi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement