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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi

Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi

Olay yerinden görüntü

Baz İstasyonları Polis Baz İstasyonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Kurşunların isabet ettiği alandan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yerel radyoların baz istasyonlarının bulunduğu alanda magandaların ateş açması sonucu yayınlar durdu. Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.30 sularında Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yayının kesilmesinin ardından radyo sahibi, baz istasyonunun olduğu yere gitti. Radyo sahibinin olay yerine gitmesiyle istasyonların olduğu alanda pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiği görüldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla birkaç el ateş edildiği belirlendi. Rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet etmesiyle vericilerde hasar meydana geldiği tespit edildi. Baz istasyonunda maddi hasar meydana gelirken, yedek vericilerle yayınların devam ettirildiği kaydedildi. Polisi olay ilgili incelemesi sürüyor.
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