Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen son yolculuğuna uğurlandı

( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sultangazi’de düğün evi önünde havaya atılan mermi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı son yolculuğuna uğurlandı. Olay Sultangazi’de dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahalkesi 88’inci sokak üzerinde meydana gelmişti. Gelin evi önünde toplanan kalabalıktan bir kişi tüm uyarılara aldırış etmeden havaya ateş açmış ve 8 yaşındaki Eymen Avcı açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Küçük Eymen’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından babasının yanına Arnavutköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Babasını 8 ay önce kaybetmiş Maganda silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Eymen Avcı yaklaşık 8 ay önce kanser tedavisi gören babasını kaybetmişti. Yakın akrabaları ve sevenleri Annesi Sultan Avcı’yı acılı gününde yalnız bırakmazken, yakınlarının olay sonrası güçlükle ayakta durduğu görüldü.

“16 yaşında çocuğun eline kim silah verir de ateş et der” Maganda kurşunu sonucu ölen Eymen Avcı’nın amcası Kenan Avcı: “Gelin almaya gelmişler. Eğlence yapıyorlarmış. Çocukta meraktan cama çıkmış. Camdan bakıyormuş. Silahla eğleniyorlarmış ikaz edenleri de darp etmeye kalkmışlar burada bir abi yapmayın demiş ona sen karışma demişler. Daha yeni taşınmıştı. 16 yaşında çocuğun eline kim silah verir de ateş et der. Cezadan kurtulmak için başka bir şey değil. Kaza diyecekler, magandalık diyecekler bence ikisi de değil bu cinayet. Adalet diyorlar ama bunun neresi adalet olacak. 8 yaşındaki çocuk bir hiç uğruna öldü. O adamda bir, iki sene veya hiç ceza almadan çıkacak. Ben o çocuğu özenle büyüteyim mürüvvetini veya askerliğini görmek için bekliyeyim. Sen benim çocuğumu kaza kurşunu diyerekten öldür. Sonra sen hayatına devam et ben o acıyla ömür boyu yaşayayım. Bunun neresi adalet. Bir hayvanı bile ezdiğin zaman insan vicdan azabı çekiyor” dedi.

