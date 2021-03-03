MADRİD - Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti
MADRİD - Sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti - Protesto gösterisine katılan sağlık çalışanlarından görüntülerMADRİD (AA) - Madrid 'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti.İspanya'nın başkenti Madrid 'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid 'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz Hastanesi girişinde toplanan grup "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.
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