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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MADRİD - Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti

MADRİD - Sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti

MADRİD - Sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti - Protesto gösterisine katılan sağlık çalışanlarından görüntülerMADRİD (AA) - Madrid 'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti.İspanya'nın başkenti Madrid 'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid 'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz Hastanesi girişinde toplanan grup "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.

Sağlık Sektörü Sağlık Çalışanı Özelleştirme Yerel Yönetim Sağlık Çalışanları 

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