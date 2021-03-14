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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Madrid'deki en büyük uyuşturucu çetesine baskın - Baskında 20 lüks araç, 600 kilogram kokain ele geçirildi

- Madrid'deki en büyük uyuşturucu çetesine baskın - Baskında 20 lüks araç, 600 kilogram kokain ele geçirildi

Operasyondan görüntüler

Cephane Uyuşturucu İspanya Başkent Uyuşturucu Çetesi 

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( MADRİD ) - Madrid'deki en büyük uyuşturucu çetesine baskın- Baskında 20 lüks araç, 600 kilogram kokain ele geçirildi MADRİD

- İspanya’nın başkenti Madrid’de en büyük uyuşturucu çetesine düzenlenen baskında 20 lüks araç, çeşitli silahlar, 700 bin euro nakit para ve 600 kilogram kokain ele geçirildi. İspanya’da ulusal polis başkent Madrid’de en büyük uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, baskında 250 bin euro değerindeki Ferrari dahil toplamda 20 lüks araç, 600 kilogram kokain, silah cephaneliği ve 700 bin euro nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 çete üyesinin de yakalandığı belirtildi. Polis açıklamasında, Madrid’deki en büyük kokain dağıtım şebekesi olan çetenin liderinin Faslı olduğu ve Kolombiya, İspanya ve Kuzey Avrupa’daki uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yaptığı ifade edildi. İspanyol polisinin operasyonu Kolombiya polisiyle koordinasyonlu gerçekleştirdiği öğrenildi.
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