Madencilerin yerin 300 metre altında ilk sahuru

- Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler ilk sahuru ailelerinden uzak yerin metrelerce altında yaptı. Özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, biber, konserve, soğan ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 300 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı. Ramazan ayının gelmesine sevinen işçiler, ailelerinden uzak sahur yapmanın burukluğunu yaşadı. Maden işçisi Abdullah Çolak, "20 senelik madenciyim. Askerden gelince buraya başladık. Allah'a şükürler olsun. Emekli olduk. Halen daha burada çalışıyoruz. Mevla'ya şükür olsun. Bu iş yeri sayesinde evimizi barkımızı aldık. Yeni bir Ramazan ayına girdik. Ama korona hastalığı bizi birbirimizden kopardı. İnsanlığı birbirinden ayırdı. Bu üzücü şeyler olmasaydı daha iyi şeyler olacaktı" dedi.

Ailesinden uzakta sahur yapan Çolak, "Ben mutluyum. Çünkü çalışmak da bir ibarettir. Ailemin de mutlu olduğuna inanıyorum. Onlar da şu an benim yoluma bakıyor. Tek temennimiz sağlıklı bir şekilde ocağa girip çıkmak. Normalde ben açlığa dayanamam. Ama oruçluyken hiç bir şey aklıma gelmiyor. Ne yemek ne su, ne de başka bir şey" diye konuştu.

"Yemeklerin lezzeti burada daha çok artıyor" Maden mühendisi Bayram Barutçu da "Hayırlısıyla bu sene de Ramazan ayına eriştik. Malum dünya gündeminde salgın hastalık var. Özellikle bu Ramazan daha değişik olacak. Ramazan ayları her şeyi ile çok güzel ve bereketli bir şekilde geçiyordu. Bu sene biraz buruk da olsa Ramazan ayını yaşayacağız. Madencilikte Ramazan ayı gerçekten değişik şekilde hissediliyor. Ramazan ayı gerçekten bereketi ile geliyor. Bizim burada sahurda ve iftarda yeraltında çalışan arkadaşlarımız ezanın veya topun sesini duyamıyorlar. İftara ve sahura yaklaşırken saatlere bakıp bildiriyorlar. Son saatlerde herkes saatine bakar. Sofralar hazırlanır. Birlik içinde coşkuyla yemekler yenir. Dışarıdaki sofradan çok farklıdır. Soğanın, ekmeğin her şeyin lezzeti ve değeri burada gerçekten çok artıyor" İşçiler, yemek sonrası yapılan duaların ardından çalışmaya devam etti. Dualarında kazasız belasız bir üretim dileyen madenciler, koronavirüs salgınının da bir an önce son bulması için dua etti.



