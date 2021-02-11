Lüks otomobillerin yedek parçalarını yurt dışından kaçak getirerek satan şüpheliler baskın sonucu yakalandı

-ELE GEÇİRİLENLER



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da yurt dışından lüks otomobillerin yedek parçalarını getirip satan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak yedek parça ele geçirildi.Bursa'da yurt dışından kaçak olarak lüks otomobillerin yedek parçalarını getirerek satmaya çalışan kişileri belirleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısların yurt dışından kaçak yollarla BMW, Audi, SEAT, Volkswagen ve Porsche marka otomobillere ait gümrük kaçağı oto yedek parçası getirdiği, iş yerlerinde ve depolarında sakladıkları tespit edildi.Nilüfer ilçesinde 2 iş yerine, Osmangazi ilçesinde 2 depoya, Yıldırım ilçesinde 1 iş yerine olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler E.B. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucu ise, 8 adet araç motoru, 1 adet motor şanzımanı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 39 adet fişek ele geçirildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.Şüpheliler hakkında tahkikat devam ederek operasyonun çok yönlü sürdüğü öğrenildi.



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