Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Lübnan’da ekonomik kriz yurt dışında okuyan öğrencileri vurdu - Banka hesaplarından para çekemeyen ailelerden yönetim karşıtı protesto

- Lübnan’da ekonomik kriz yurt dışında okuyan öğrencileri vurdu - Banka hesaplarından para çekemeyen ailelerden yönetim karşıtı protesto

Sokaklara dökülen aileler

( BEYRUT ) - Lübnan’da ekonomik kriz yurt dışında okuyan öğrencileri vurdu- Banka hesaplarından para çekemeyen ailelerden yönetim karşıtı protesto BEYRUT

Güvenlik Güçleri Ekonomik Kriz Yurt Dışı Yönetim Karşıtı Öğrenciler 


- Lübnan’da ekonomik kriz nedeniyle bankaların hukuka aykırı uygulaması aileleri öfkelendirdi. Yurt dışında okuyan çocuklarına göndermek üzere banka hesaplarından paralarını çekemeyen aileler protesto gösterisi düzenledi.
Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz, yurt dışında okuyan Lübnanlı öğrencileri vurdu. Lübnan’da ekonomik krizin derinleşmemesi için paranın ülke içinde kalması amacıyla yeni kısıtlamalar getirdi. Lübnan bankalarında hesapları bulunan aileler, yurt dışında okuyan çocuklarına para gönderme çabası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Paranın yurt içinde kullanımına izin verilirken, paranın yurt dışına çıkışı engelleniyor. Yasal olarak herhangi bir karar alınmamasına rağmen bankaların hukuksuz uygulaması aileleri sokaklara döktü. Başkent Beyrut sokaklarına akın eden aileler, bankaların önünde toplandı. Çocuklarına para gönderemedikleri için öfkelenen aileler, bankaların camlarını yumrukladı. Yönetim karşıtı slogan atan ailelere güvenlik güçleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Güvenlik güçleri ile aileler arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement