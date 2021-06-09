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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4’ü ağır 25 yaralı

Lösemili öğrencilerinin moral gezisi faciayla noktalandı; 4’ü ağır 25 yaralı

-Kazadan drone görüntüsü

İlk Müdahale Öğretmen Polis Ekipleri Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

--Yaralılardan görüntü
--Ağlayan öğrenciler
--Çocukların eşyaları
--Valinin incelemeleri
--Midibüsün kaldırılması

( DENİZLİ ) -- Kazada hurdaya dönen midibüs olay yerinden vinçle kaldırıldı DENİZLİ

- Ankara’dan Bodrum’a moral gezisine giden lösemili öğrencileri taşıyan tur midibüsünün kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 4’ü ağır 25 kişi yaralandı. Kaza, Kale - Muğla karayolunun 2’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden toplanan 22 lösemili öğrenci ve 3 öğretmen, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen moral gezisine gitmek üzere 06 L 2746 plakalı tur midibüsü ile Ankara’dan yola çıktı. Denizli’nin Kale ilçesini 2 kilometre geçen midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizerek ilerleyen midibüs, yolun ortasındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla ve Denizli illerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgede önlem alan jandarma ve polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için sıkı tedbir aldı. Bölgeye ilk ulaşan ambulanslar, 4’ü ağır 15 öğrenciyi alarak Denizli, Tavas ve Kale’deki hastanelere sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 öğrenci ve 3 öğretmen ise, gelen takviye sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastanelere yönlendirildi. Durumu ağır olan 4 öğrenci, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Vali, Kaymakam ve Başkan çalışmaları yerinde inceledi Üzücü kazanın hemen ardından Vali Ali Fuat Atik, Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin ve Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmaları yerinden takip etti. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden çalışmalar sırasında, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Devrilen araçtan çıkarılan öğrencilerin eşyaları, belediyeye ait araca yüklenerek emanete alındı. Hurdaya dönen midibüs ise, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden uzaklaştırıldı. (MB-Y)
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