- Los Angeles’ta yaşayan Doç. Dr. Altıntığ dünya genelinden seçilen 20 kadın lider arasına girdi

- Dünyada sivil toplum kuruluşlarında çalışan kadın liderlere eğitim-danışmanlık vermeyi amaçlayan uluslararası "Woman Leaders of the World" organizasyonu, Los Angeles’ta yaşayan Doç. Dr. Ayça Altıntığ'ı “dünya kadın liderleri” olarak belirlediği 20 isim arasında gösterdi. Dünya’da sivil toplum kuruluşlarında çalışan ve medya, politika, iş alanında çözüm üreten kadınlara eğitim-danışmanlık vermeyi amaçlayan uluslararası "Woman Leaders of the World" (Dünya Kadın Liderleri) organizasyonu bu yıl sivil toplum alanında çalışan 20 kadını “dünya kadın liderleri” olarak belirledi. Türkiye’de ve ABD’de üniversite çağındaki kadın öğrencilere yönelik çalışmalar sürdüren Doç. Dr. Ayça Altıntığ da çalışmalarıyla ilk 20'ye girmeyi başardı. Altıntığ aralarında Kanadalı, Amerikalı, Guyanalı ve Meksikalının da bulunduğu 20 kadın ile dünya kadın liderleri arasında gösterildi. Altıntığ, "Woman Leaders of the World, bütün dünyada sivil toplum kuruluşlarında çalışan kadın liderlerin içinden senede 20 tanesini seçip onların projelerini desteklemek ve birlikte çalışmalarını sağlamak üzerine kurulmuş bir kurum. Ben de bu sene dünyada çapında seçilen 20 kişiden biri olma gururunu yaşadım" diyerek heyecanını dile getirdi. Türkiye'deki programıyla organizasyona başvurduğunu belirten Altıntığ, "Türkiye'de Sema Başol ile birlikte Değişim Liderleri Derneği aracılığıyla yaptığımız bir Kıvılcımlar Programı'mız var. Programı önümüzdeki seneden itibaren Amerika'da da uygulamayı düşünüyoruz. Bu projenin gelişimi için Woman leaders of the World'e başvurduk ve Woman leaders of the World bu 20 kişinin içine beni seçerek projemize destek vermeye karar verdi" diye konuştu.

Altıntığ, Türkiye’de Kıvılcımlar Programı’nın amacının orta ve düşük gelirli üniversiteyi kazanmış kadınlara liderlik ve proje geliştirme eğitimleri vererek üniversiteden mezun olduklarında iş yaşamına karşı tam donanımlı olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Altıntığ, “Ülkemizde bir genç kadının üniversite okuması en önemli aşama, fakat genç kadınların sadece yüzde 32’si mezun olabiliyor ve bunların ancak yüzde 50’sinden azı ev dışında çalışıyor. Biz üniversiteye giren genç kadınların üniversiteden mezun olarak tam potansiyellerini kullanarak ekonomisine, sosyal hayatına katkıda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Altıntığ, "Bunu Amerika'ya getirdiğimiz zaman da Amerika'ya diğer ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerin Amerikan iş hayatına atılırken yaşadıkları zorlukları yaşamamak için, ayrımcılığa ya da dezavantaja uğramamaları için kültürel farklılıkları ortadan kaldıracak, onları başarılı liderler halinde getirebilecek bir program tasarlıyoruz" diyerek programın önümüzdeki seneden itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.



