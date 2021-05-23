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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi

Londra polisi, İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi

Filistin,gösteri,İngiltere,israil,Londra,polis, - Polisin aldığı önlem - Atılan sloganlar - Aşısı sağcı Tommy Robinson'ın görüntüsüLONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, Gazze'ye saldıran İsrail'le dayanışma gösterisi düzenleyenlerin, karşıt gösteri yapan Filistin destekçilerine saldırmaması için önlem aldı.İsrail destekçileri, İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde dayanışma gösterisi düzenledi.
Gösteriye, aşırı sağcı Tommy Robinson da katıldı.
Bu arada küçük bir grup da Filistin bayraklarıyla elçilik yakınında toplandı."Özgür Filistin" sloganları atan grup ile İsrail yanlıları arasında polis önlem aldı. İsrail yanlılarının sayısının artması üzerine iki grubun arası polis minibüsleriyle kapatıldı.Buna rağmen gösterinin bitmesinin ardından İsrail yanlısı az sayıda kişi, arkadan dolaşarak Filistin destekçilerine yaklaşmaya çalıştı. Hızla müdahale eden polis, grupların çatışmasını önledi.Gösteri sonrası Filistin destekçileri bir süre daha sokaklarda slogan atarak dağıldı.İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişi yaşamını yitirmiş, 1400'den fazla kişi yaralanmış ve 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

İngiltere Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Çatışma Saldırı 

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