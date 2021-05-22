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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
LONDRA - İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendi

LONDRA - İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendi

- İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi - Gösteriye katılanlar - Göstericilerin slogan atmaları - Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartlarıİsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendiLONDRA (AA) - İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, Uluslararası Anti - Siyonist YahudiAğı ve Filistinli yanlısı göstericiler tarafından, ülkesinin Filistin topraklarına düzenlediği saldırılar nedeniyle protesto edildi.İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde düzenlenen protestoya katılan göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlet", "Filistin özgür olacak" sloganları attı ve Filistin bayrakları taşıdı.Göstericiler ayrıca, İsrailli Büyükelçi Hotovely'e tepkilerini göstermek için konutun önünde İbranice pankart açtı.Büyükelçilik rezidansı önünden geçen araçların sürücüleri de korna çalarak ve alkışlayarak göstericilere destek verdi.Uluslararası Anti - Siyonist Yahudi Ağı üyesi Michael Kalmanovitz, protestocular adına yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 200'den fazla kişiyi öldürdüğünü ve çocuk katili olduğunu söyledi.

Kalmanovitz, Filistinlilerin hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığını, kendilerinin de Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Protesto İbrani İsrail Kışla Saldırı 

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