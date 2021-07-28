Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
LONDRA - İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti

LONDRA - İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 sürecinde koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti

- Protestoculardan görüntülerLONDRA (AA) - İngiltere'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sürecinde personelin koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti.Başkent Londra'da Kovid - 19 sürecinde sağlık ve sosyal bakım personeline, FFP35 tipi maske dahil yeterli koruyucu ekipman sağlanamadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.
Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Ölmekten bıktık", "Uzun süreli Kovid'den bıktık" pankartları taşıdı.Gösteriye katılanlardan "Doctors in Unite" sendikasının başkanı Dr. Jackie Applebee, burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten artık yeter. Artık başımızı kuma gömmeye devam edemeyiz ve hastaneler, poliklinikler ve ofisler dahil her yerde, hava yoluyla bulaşmanın bir risk olmadığını iddia edemeyiz." dedi.
Protestocular, Kovid - 19 sürecinde şimdiye kadar 1500'den fazla sağlık ve sosyal bakım çalışanının hayatını kaybettiğini ve 150 binden fazla kişinin uzun süreli Kovid - 19'a maruz kaldığını öne sürüyor.İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 511 yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakası tespit edildi, 131 kişi yaşamını yitirdi.Şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün vaka sayısında düşüş kayıtlara geçti.

İngiltere Koronavirüs Protesto Koronavirüs Sağlık Çalışanları 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı