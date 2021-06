- LGS'den tam puan alan Güngörenli öğrenciye tablet ve hediye çeki

-Belediye başkanı röportaj

-Kaymakam röportaj

-Öğrenciden detay

-Öğrenci röportaj

-Anneden röportaj

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Güngören 75. Yıl Ortaöğretim Okulu'nda okuyan LGS'de tam puan alan öğrenciye Güngören Belediyesi tarafından tablet ve hediye çeki verildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Liselere Geçiş Sistemi(LGS) sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Güngören 75. Yıl Ortaöğretim Okulu'nda okuyan bir öğrencinin tam puan aldığı bir diğer öğrencinin ise tam puana yakın bir puan aldığını öğrenen Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, öğrencilerin okuluna geldi. Tam puan alan Furkan Necip Dedeli tebrik edilerek hediyeleri takdim edildi. Açıklamalarda bulunan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: “Bu okulda iki tane kardeşimizin Türkiye birincisi olması ve bunun yanında bu iki kardeşimizin de devlet okullarından bu başarıyı elde etmesi bizim için ayrı mutluluk verici bir durum, tebrik ediyoruz. Biraz önce de kaymakam bey ile de sohbet ettik. Hangi okulu tercih edeceğini sorduk. İnşallah bundan sonra da hayat boyu başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, “Ben emeği geçen bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Hem Necip’i hem Mert’i ve ailelerini tebrik ediyorum. Uzun soluklu bir mücadelenin sonunda başarıyı elde ettiler. Tekrardan bütün herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sınavda birinci olan Furkan Necip Dedeli: “Başarımın sırrı her zaman mutlu olmak. Çünkü eğer ben moralimi bozarsam rakiplerim beni geçecekler diye düşündüm her zaman. Hedefim Çapa Fen Lisesiydi. 500 puan aldım ama hala Çapa Fen lisesine gitmek istiyorum çünkü o benim hayalim ve ben ondan vazgeçmek istemiyorum. Daha çok yatırımla ve robotlarla ilgilenmek istiyorum. Seneye girecek olan arkadaşlar için sürekli soru çöz diyen insanları dinlememeleri gerektiğini düşünüyorum. Böyle insanlar çok fazla çıkıyor karşınıza. İzlediğim konu anlatım videolarının altında bile görüyordum. Düzenli bir şekilde soru çözmeleri gerekiyor. Ben günde 250 soru çözüyordum. Bazen 300 e çıktığım zaman tekrar 250 ye iniyordum. Fazla abartmaya gerek yok her zaman düzenli yapsınlar yeter” dedi (VEG-HK-