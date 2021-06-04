Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
LEFKOŞA - Kıbrıs'ta koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi sonrası sınır kapıları yeniden açıldı

LEFKOŞA - Kıbrıs'ta koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi sonrası sınır kapıları yeniden açıldı

- Lokmacı sınır kapısından detaylar - Sınırdan geçenlerin işlemlerinin yapılması - Uyarı levhalarından detaylar - Sınırdan geçiş yapanlara lokma ikramı - Sınırdan geçiş yapanların kavuşma anı - Bayrak detaylarıLEFKOŞA (AA) - Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve KKTC arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı.

Bild Sınır Kapısı 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement