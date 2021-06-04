LEFKOŞA - Kıbrıs'ta koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi sonrası sınır kapıları yeniden açıldı
- Lokmacı sınır kapısından detaylar - Sınırdan geçenlerin işlemlerinin yapılması - Uyarı levhalarından detaylar - Sınırdan geçiş yapanlara lokma ikramı - Sınırdan geçiş yapanların kavuşma anı - Bayrak detaylarıLEFKOŞA (AA) - Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve KKTC arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı.
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