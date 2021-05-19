LEFKOŞA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
- Hala Sultan Camisinin minarelerinden İstiklal Marşı okunması - Fener alayına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan görüntüler - Alayın kentte yürüyüşünden görüntülerLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla fener alayı düzenlendi. Saat 19.19'da KKTC genelindeki tüm camilerden İstiklal Marşı okundu.
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