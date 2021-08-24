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Kuzey Marmara otoyolunda tır devrildi: 1 yaralı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kuzey Marmara otoyolunda tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda tır devrildi: 1 yaralı

kaza yapan tır

Hastane Tır Şoförü Kırmızı Et Sağlık Ekipleri Trol 

-araçlar
-kaza yeri detay
-röportaj

( İSTANBUL ) -(Özel) İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkiinde seyir halindeki kırmızı et yüklü tır devrildi. Kazada yan yatan tırın sürücüsü hafif yaralandı. Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Riva kavşağına 2 kilometre uzaklıktaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Azat Koçak kontrolündeki 35 AHY 400 plakalı Mercedes markalı, kırmızı et yüklü olan tır seyir halindeyken bir otomobilin önüne kırmasıyla kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi. Sürüklenen tır daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Otoyol görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinden hafif yaralı olarak çıkarılan tır şoförü Azat Koçak hastaneye sevk edildi. Kaza yapan tır şoförünün arkadaşı Bahattin Tural, "Tır şoförünün önüne bir araba çıkmış. Araba çıkınca tır şoförü vurmamak için sağa kırmış. Sağa kırınca tır savrulmuş. Savrulunca tır devrilmiş, yan yatmış yani. Yaralı durumu iyi. Hastanede şu an bilgi aldık, durumu iyi. Saat 07.30, 08.00 gibi olmuş kaza." dedi.
(ES-CGK-
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