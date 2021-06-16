Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Polis Memuru Ticari Araç Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-Yaralılardan görüntü
-Araçlardan görüntü

( İSTANBUL )- Polis aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Vatandaşların müdahale ettiği kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi istikameti Cebeci Tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette seyreden polis aracı, hafif ticari bir araç ile çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i polis olmak üzere hafif ticari araç içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı. Vatandaşların müdahalesi ile sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bir vatandaş tarafından olay yerinde çekilen görüntülerde kaza sonrası yerde yatan yaralı kadın ve polis memuruna vatandaşların müdahale ettiği görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (SB-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement