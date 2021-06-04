Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

-Kaza yapan tır

-Polis ve jandarma ekipleri

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tır kazası havadan görüntülendi. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 16 AKU 521 plakalı Tır sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şeritten çıkan Tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri yolu kullanıma kapatarak güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan tır sürücünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazaya ilişkin çalışma başlatırken, kazanın meydana geldiği olay yeri havadan görüntülendi.

