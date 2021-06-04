Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır sürücüsü ağır yaralandı

Drone görüntüsü

Jandarma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Tır Kazası Direksiyon 

-Kaza yapan tır
-Polis ve jandarma ekipleri
-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tır kazası havadan görüntülendi. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 16 AKU 521 plakalı Tır sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şeritten çıkan Tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri yolu kullanıma kapatarak güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan tır sürücünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazaya ilişkin çalışma başlatırken, kazanın meydana geldiği olay yeri havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Kamyonet tıra çarptı: 3 ölü, 5 yaralıKamyonet tıra çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement