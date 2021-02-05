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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti... Kuzenini bıçaklayan zanlı camları yumrukladı

Kuzenler arasındaki küfür kavgası kanlı bitti... Kuzenini bıçaklayan zanlı camları yumrukladı

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

Polis Aracı Polis Hastane Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

--Olay yerinden görüntüler
--Şahısların kavga ettikten sonra uzaklaştıkları araçtan görüntü
--Ekiplerden görüntü
--Gözaltına alınan E.İ.'nin polis aracının camını yumruklamasından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, küfür sebebi ile kavga ettiği kuzeni tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kuzenini yaralayan şahıs bindirildiği polis aracının camını defalarca yumrukladı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde Ç.M.A. (25), ile E.İ. (24) isimli iki kuzen arasında birbirlerine küfür ettikten sonra kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında E.İ., bıçakla kuzeni Ç.M.A.'yı elinden ve omzundan bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlardan kavga ettikten sonra olay yerinden ayrıldıklarını öğrendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların uzaklaştıkları hafif ticari aracı takibe aldı. Ekipler tarafından Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi'nde durdurulan hafif araçta bulunan yaralı Ç.M.A, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Darp neticesinde hafif şekilde yaralandığı görülen E.İ. ise hastaneye götürülmek üzere polis aracına bindirildi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan E.İ., bindirildiği polis aracının camlarını defalarca yumrukladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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