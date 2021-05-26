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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

-Zanlının Adliyeye çıkarılmaya görüntüsü

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

Katil Zanlısı 


- Zonguldak'ta kuzeni kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) de yaralayan Ali Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün merkeze bağlı Ontemmuz mahallesinde meydana gelen olayda, katil zanlısı Kılıç, ifadesinde, eşi N.K.'nin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak üzere Gebedek ile bir araya geldiğini ve aldatma olayını doğrular gibi konuştuğu için kuzeni ile arkadaşını vurduğunu, N.K.'nin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını beyan etmişti. Sercan Kılıç'ın ölümüne sebep olan ve Ferdi Gebedek’i başından ağır yaralayan Ali Kılıç, emniyetteki ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ECB-SÖ
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