Kuşadası’nda mavi bayraklar göndere çekildi

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar düzenlenen yerel bir törenle ödüllerine kavuştu. Kent genelindeki 25 plaj ve bir marina, 2021 yılında da gerekli kriterleri yerine getirerek Mavi Bayrakları’nı korudu. Kuşadası’nda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Ödülünü almaya hak kazanan yerel plaj ve marina işletmeleri için bir ödül töreni düzenlendi.

Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’ndaki Adacamping’de düzenlenen ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Özgür Batçıoğlu, Yusuf Atak, Remzi Çengel, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Emine Sert, TÜRÇEV Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Belediye Meclis Üyeleri ve ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran katıldı.

Törende sahip oldukları Mavi Bayrakları koruyan 25 plaj ile 1 marinaya ödülleri verildi.

Kuşadası Belediyesi ayrıca bir kez daha TÜRÇEV tarafından verilen “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü.

Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marina işletmecileri sertifikalarını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve diğer protokol üyelerinin elinden aldı. Sertifika töreninin ardından 2021 yılında Sevgi Plajı’na verilen Mavi Bayrak, Kuşadası Belediyesi ve TÜRÇEV yetkilileri tarafından göndere çekildi. Törende konuşan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, “2021 yılı itibariyle Türkiye sahip olduğu 519 plaj ile dünyada İspanya ve Yunanistan’ın ardından 3. sırada yer alıyor. Mavi Bayrak çalışmalarına baktığımızda Aydın, Türkiye’de çok önemli bir yere sahip. Aydın’da 39 tane Mavi Bayrak bulunuyor. Bunların 25’i Kuşadası’nda, 14’ü de Didim’de dalgalanıyor. Aynı zamanda Kuşadası ve Didim’deki marinalarda da 1’er tane Mavi Bayrak var. Bu 39 rakamının şöyle bir önemi var: Aydın’da bulunan 39 Mavi Bayrak, sadece 2 ilçemizde. Antalya, Muğla ve İzmir’de onlarca ilçe var. Bu bağlamda Aydın ve özellikle de Kuşadası, metreye düşen yoğunluk itibariyle Türkiye’de en fazla Mavi Bayrağı barındıran ilçelerimizin başında. Bugün ödül törenimizi gerçekleştirdiğimiz Sevgi Plajı da Mavi Bayrak sayesinde çok değişmiş. Son hali gerçekten gurur verici. Herkesin burayı görmesini isterim. Bu çalışmalarda emeği geçen Belediye Başkanımız Ömer Günel ile belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karataş’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari “Öncelikle ödül törenine katılan herkese Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Bugün çok anlamlı bir törende birlikteyiz. Kuşadası yıllardan beri Mavi Bayraklı plajlarıyla ünlü bir kent. Mavi Bayrak sayımızı korumak veya artırmak bizim için her zaman çok önemli. Dünyamızı kasıp kavuran bir pandemi ile mücadele ediyoruz. Turizm sektörü de bundan çok etkilenmekte. Mavi Bayrakların önemi de normalleşme sürecinde ortaya çıkıyor. Biz Kuşadası Belediyesi olarak plajlarımızı düzenlemeye, Mavi Bayrak sayımızı artırmak için çalışmaya devam etmekteyiz. Biz normalleşme sürecinde de Kuşadası’na yeni turizm tesisleri kazandırmak için durmadan çalışacağız. Bu noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kuşadası’nın en önemli sorunlarından olan arıtma sorununu çözerek Kuşadası’na değer kattı. Ben tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve kendisiyle iş birliği içerisinde çalışan Sayın Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Emine Sert ise “Mavi Bayrak, ülkemiz ve ilimiz için çok önemli. Türkiye olarak bu konuda dünyada birinci olmayı hedefliyoruz. Bunun için de denizlerimizi temiz tutmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Marmara Denizi’nde görülen müsilaj umarım bizim denizlerimize de gelmez. Şu an Marmara’ya kıyısı olan 8 ilimizde temizlik çalışmaları devam ediyor. Umarım çok yakın zamanda bu tehlikeden kurtulacağız. Kuşadası’nda şu an altyapı ve arıtma sorunu kalmadı. Kuşadası çok iyi bir seviyeye geldi. Kıyıların temizliği için bizimle iş birliği yapan belediyelerimize teşekkür ederiz” dedi.

Törenin ardından Kuşadası’ndaki 25 Mavi Bayraklı plajda görev yapan cankurtaranların katıldığı bir yüzme yarışması düzenlendi.

17 cankurtaranın kulaç attığı 100 metrelik serbest yüzme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışı ilk olarak bitirerek Mavi Bayrağı alan cankurtaran Mert Vardar oldu. Yarışmada 2'nciliği İlker Gümüş elde ederken ARYA Turistik Tesisileri A.Ş'de görevli Resul Cemal Yalçın ise 3'üncü oldu. Yüzme yarışında dereceye girenlere madalyalarını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tibet Özer verdi.