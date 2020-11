Kuşadası’nda balık bereketi yaşanıyor

-Esnaf ve vatandaş ile röp.

-Detaylar



( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen ‘Balık Pazarı’ndaki tezgahlarda her gün Kuşadası Körfezi’nde avlanan onlarca çeşit deniz ürünü sergileniyor. Değişen çehresi ve ürün çeşitliliği ile sağlıklı ve ucuz balık almak isteyen Kuşadalıların birinci tercihi olan balık haline olan ilgi esnafında yüzünü güldürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası’nın tüm ekonomik değerlerini yeniden güçlendirip, ilçemizi kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kuşadası’nda turizmin yanı sıra en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, av yasağının kalktığı 1 Eylül'den bu yana geçen 2 aylık sürede hareketli günler yaşıyor. Geçimini denizden sağlayan balıkçıların her gün avladıkları onlarca çeşit balık, Kuşadası Belediyesi balık halindeki tezgahları süslemesine rağmen fiyatlar, eylül ve ekim ayına oranla daha yüksek seyrediyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek, denize açıldı. Aradan geçen 2 aylık sürede, Kuşadalı balıkçıların yüzünü en çok hamsi, sardalya, levrek ve çipura güldürdü. Kuşadası Körfezi'nde her gün tutulan yüzlerce çeşit balık, Kuşadası Belediyesi'nce baştan aşağıya yenilenen balık halindeki tezgahları doldurdu. Ancak, denizlerdeki balık çeşidinin bol olmasına rağmen fiyatlar eylül ve ekim ayına oranla daha yüksek seyrediyor. Balıkçılar satışlardan memnun Kuşadası'nda 30 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Soner Özyağcı (55), "Kasım ayının gelmesiyle birlikte fiyatlar biraz arttı. Şu an hamsinin kilosu 20 TL'den satılıyor. Palamudun tanesi ise 30 TL. Levrek kilosu 55, barbunya 90, tekir 80, mercan 40, kefal ise 45 TL'den alıcı buluyor. 1 ay önce hamsi 10 TL'ye kadar düşmüştü. Palamudun tanesini ise 20 TL'den satıyorduk. Tabi balığın fiyatı yükselince vatandaş da satın almakta zorlanıyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte fiyatlarda makul bir düşüş olacak" dedi.

Özyağcı ayrıca, “Balık halimiz önceden eski ve köhne bir görünüme sahipti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in projesi ile daha modern ve estetik bir hale geldi. Bu da satışlarımızın artmasını sağladı. Esnaf olarak yerli halk ile turistlerin gösterdiği ilgiden oldukça memnunuz. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Balık fiyatlarındaki yükselmeyi aşırı avlanmaya bağlayan Yücel Eğriboyun (45) ise "Kuşadası'nda yasağın kalktığı eylül ayında günde 20 bin kasa hamsi avlandı. Böyle olunca 1,5 ayda balığı tükettik. Bu da kasım ayında hamsinin fiyatının yükselmesine neden oldu. Yine de şu an en çok hamsi, sardalya ve palamut satıyoruz. Barbunya, tekir, kaya levreği gibi lüks balıklar elimizde kalıyor. Son günlerde besi balıklarının da kilo fiyatı çok yükseldi. Vatandaş önceden deniz balığı pahalı olunca çiftlik balıklarını tercih ederdi. Ancak şimdi bu alternatifi de bulunmuyor" diye konuştu.

Vatandaş pazarlıkla balık alıyor Haftada en az 1 kere balık tükettiğini ifade eden Yalçın Dak, "Balık fiyatları geçen aylara göre biraz yüksek. Özellikle taze yakalanan balıkların fiyatları daha da cep yakıyor. Ben genelde pazarlık ederek, balık alıyorum. Mesela bugün kefal aldım. Bu mevsimin en lezzetli balığı. Satıcı kilosuna 50 TL dedi.

Pazarlık yapıp, 40 TL'den aldım" dedi.





loading...