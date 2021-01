- Kurtuluş Savaşının ilk deniz zaferinin 100. Yılı kutlandı

-Alemdar Gemisi kısa film gösterimi

-Dr. Can Canver’in konuşması

-Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşması

-Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu konuşması

-Gazi Alemdar için yapılan klip

-Gazi Alemdar Gemisi müzesinden genel görüntü



( ZONGULDAK )- Çorumluoğlu: “Zamanında bir gemiyi alamayan zihniyet şuanda bir çöpü dahi alamaz” ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kurtuluş Savaşının ilk ve tek deniz zaferinin 100. Yılında Gazi Alemdar Gemisi ve kahraman mürettebat için anma töreni düzenlendi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ilk deniz şehidi Recep Kahya ve Gaziler için anma töreni düzenlendi.

İlk olarak Süleymanlar Mahallesi’nde yer alan Alemdar Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törende, Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde devam eden kutlama programında ise Alemdar Gemisi’nin kazandığı zafer kısa filmle anlatıldı. Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Can Canver, Alemdar Gemisi’nin başarısını yaptığı konuşma ile anlattı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alemdar Gemisi müzesinin yapım sürecini anlatırken, İstiklal Madalyasının Ereğli halkı için verilmesini bununla ilgili Zonguldak Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) teklif sunduklarını, sürecin sonuçlanmasını heyecanla beklediklerini ifade etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gazi Alemdar Gemisi’nin tarihinden çıkardığı notları aktardı. Çorumluoğlu konuşmasında şunları söyledi: “Biraz önce Can bey Fransızlar gemiyi alamadıklarını anlayınca anlaşmayı imzaladılar dedi.

Aynı Fransızlar halâ daha bazı şeyleri anlamamışlar, Avrupa’da bizimle uğraşmaya çalışıyorlar. Aslında biz tarihten çok güzel ders alıyoruz. Ama biraz da Fransızların tarihten ders alması gerekir. Zamanında bir gemiyi bizden alamayan zihniyet şuanda Türkiye’den bir çöpü dahi alamaz, bu da böyle bilinsin.” Kaymakam Çorumluoğlu, yapılan Alemdar Gemisi müzesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Gazi Alemdar’ın 100. yılı anısına yapılan klip katılımcıların dinletisine sunuldu. (İYA-YE -



loading...