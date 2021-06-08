-yetkililerin çeşitli açıklamaları



( CANBERRA ) - Küresel operasyonun kilit ismi: Hakan Ayık- Organize suç örgütlerini farkında olmadan ele verdi CANBERRA



- Avustralya'da 'uyuşturucu baronu' olarak adlandırılan Hakan Ayık'ın ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından geliştirilen uygulama aracılığıyla "farkında olmadan" uluslararası suç örgütlerini çökerttiği ortaya çıktı. Dünya genelinde faaliyet sürdüren suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detayları netleşiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) geliştirdiği şifreli iletişim uygulaması AN0M'un yüklendiği özel cihazların ajanlar tarafından organize suç örgütlerine verilmesiyle başlatılan takip sonucu 100 ülkede 12 bin cihazdan 27 milyon mesaj dinlendi. Suç örgütlerinin takibini sağlayan yazılımı dağıtan ismin Avustralya'nın kırmızı bültenle aradığı Avustralyalı Hakan Ayık olduğu açıklandı. Avustralya polisi, FBI tarafından geliştirilen ve izlenen şifreli iletişim uygulamasının dağıtılmasına "farkında olmadan" yardım eden kişinin Hakan Ayık olduğunu belirterek Ayık'ın ülkede uyuşturucu kaçakçılığında önemli rol oynadığını ifade etti.

"Uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen Ayık'ın yeraltı dünyasında önemli bir nüfuz sahibi olduğu, ajanlardan aldığı yazılım yüklü cihazları "güvenli" olduğu gerekçesiyle organize suç örgütü üyelerine dağıttığı aktarıldı. Kolluk kuvvetleri söz konusu uygulama aracılığıyla örgütlerin cinayet planlarını, toplu uyuşturucu ithalat planlarını ve diğer planları içeren milyonlarca mesajı anında takip edebildi. Sosyal medyada sürekli lüks yaşamını sergilemesi nedeniyle Avustralya medyasında "Facebook gangsteri" olarak adlandırılan 42 yaşındaki Ayık, eroin kaçakçılığı iddiasıyla ilgili bir operasyonda baş şüpheli olarak arandığından beri Avustralya dışında yaşıyor. 2010 yılında Kıbrıs'ta kısa süreliğine tutuklanan Ayık'ın kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolduğu ve o zamandan beri Avustralya'nın en çok arananlar listesinde bulunduğu ifade edildi. Avustralya polisi, Ayık'ın yurt dışında yaşarken yasa dışı faaliyetlerine devam ettiğini ve küresel çapta gerçekleştirilen polis operasyonlarında "farkında olmadan" çok önemli rol oynadığını belirtti.

Neler olmuştu? Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. FBI ile ortaklaşa geliştirilen operasyonda 8 tondan fazla kokain, 22 ton kenevir, 2 ton sentetik uyuşturucu, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 250 ateşli silah, 55 lüks araba ve çeşitli para ve kripto para birimlerinde 48 milyon dolar ele geçirildiği belirtilmişti. Europol yetkilisi Jean-Philippe Lecouffe yaptığı açıklamada, operasyonun ABD, İsveç, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupalı yetkililerin olağanüstü bir başarısı olduğunu ifade etmişti. FBI Kriminal Soruşturma Biriminden Calvin Shivers ise "FBI ve uluslararası ortaklarımız, sınırları zorlamaya ve bu zorlukların üstesinden gelmek, suçluları adalete teslim etmek için yenilikçi yollar geliştirmeye devam ediyor. Europol'e uluslararası organize suçla mücadele konusundaki kararlılıkları ve FBI ile ortaklıkları için minnettarız" demişti. Operasyon kapsamında Yeni Zelanda'da 35, Avustralya'da 224 kişi gözaltına alınmıştı. Almanya'da Federal Kriminal Polis Dairesi'ne göre ülke genelinde 150 ev ve ofis aranırken, 70 şüpheli "uyuşturucu ve silah ticareti yapmak" şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

