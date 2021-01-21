Kurbanlarının çetelesini tutup karşısına “uyandı”, “yemedi”, “İşlem tamam” gibi notlar yazdılar



- Vatandaşlara cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını söyleyerek kandırıp hesaplarından para çektiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kurbanlarının çetelesini tuttukları ve karşısına “uyandı”, “yemedi”, “İşlem tamam”, “salak” gibi notlar yazdıkları belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Erdal S. ve Merve K. ele geçirdikleri binlerce kişilik cep telefonu ve TC Kimlik numarası listesindeki kişileri arayarak cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını bildiriyor, kendilerine gönderdikleri kısa mesajdaki şifreyi istiyordu. Bu şekilde güven kazandıkları kişilerden diğer kişisel bilgilerini alan şüpheliler, hemen ATM’ye giderek vatandaşın hesabından para çekiyordu. 10 dakikada bir ATM’den para çekince yakalandılar Antalya’nın Kemer İlçesinde bir apart otele yerleşen şüphelilerden Merve K.’nın ATM’lerin bulunduğu bölgeden ayrılmaması ve 10-15 dakikada bir para çekmesi, tenha Kemer sokaklarında vatandaşların dikkatini çekti. İhbarı üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdal S. ve Merve K.’ı yakalayarak gözaltına aldı. Kandıramadığına “ayık”, kandırdığına “salak” Erdal S.’nın bilgisayar ve internet konusunda uzmanı olduğu, Merve K.’ın ise çağrı servisinden arıyormuş gibi kurbanlarıyla telefon görüşmelerini yaptığı tespit edilirken, şüphelilerin kurbanlarının listesini yaparak aldatamadıkları kurbanın karşısına “uyandı”, “yemedi” veya küfür içeren notlar yazdıkları; kandırmayı başardıkları kişilerin karşısına ise “İşlem tamam”, “salak” gibi notlar düştükleri ileri sürülüyor. Binlerce kişinin cep telefonu ve kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri araştırılan şüpheliler, Kemer Adliyesi’nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



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