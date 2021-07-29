Kurban Bayramı'nda 3 bin 500 kişi Kibyra Antik Kenti'ni ziyaret etti

-Medusa mozaiğini gezen turistler

-Kentin Odeon ve Tiyatro Binalar

-Amerikalı Turist Hilke Richars'ın röportajı



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur'da bulunan Kibyra Antik Kenti, kurban bayramında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kurban Bayramı'nda 3500 kişinin ziyaret ettiği Kibyra Antik Kenti'ne gelen Amerikalı Richards, Medusa Mozağine hayran kaldı. Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Süreksiz Listesi’ndeki Kibyra Antik Kenti, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kentine akın ettiler. Bayramın ilk gününden son gününe kadar dolup taşan Kibyra Antik Kenti'ni Kurban Bayramı'nda yaklaşık 3500 turist ziyaret etti. Bayram tatilinin son günlerinde, gelini, torunu ve oğlunu ziyaret etmek üzere Burdur’a gelen Amerikalı Hilke Richards (82) ise kenti ziyaret edenlerden biri oldu. Hilke Richards, bundan yaklaşık 3 yıl önce Kibyra Antik Kentine geldiğini ve Medusa Mozağini göremediğini belirtirken bayram tatilinde ziyaret ettiği Medusa’ya hayran kaldığını dile getirdi. Burdurlu gelini Nalan Richards, torunu Ada Richards ve Oğlu Ivan Richards ile birlikte kenti gezen Hilke Richards, kentin doğallığı ve kazı çalışmalarının kısa sürede bu aşamaya gelmesine çok şaşırdığını söyledi.



Dünyaca ünlü Medusa figürüne ise hayran kalan ve kent gezisi boyunca bol bol fotoğraf çektirirken Hilke Richards, "Bundan yaklaşık 3 yıl önce Kibyra Antik Kentine geldim. O dönem Medusa Mozaiğini göremedim. Bu ziyaretimde Medusa'yı gördüm ve hayran kaldım” dedi.



