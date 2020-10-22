Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolu’nun turizm merkezlerini havadan inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolu’nun turizm merkezlerini havadan inceledi

- BAKANIN VALİLİĞE GELİŞİ

Kış Turizmi Toplantı Bakanlık Erimli Helikopter 

-- BAKAN AÇIKLAMA
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bakan Ersoy:- “Bolu’nun potansiyelini dünya turizmine kazandırmamız gerekiyor” BOLU

- Bolu'da bir dizi programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bolu hem kış turizmi açısından olsun hem de 12 aylık turizm potansiyeli olsun çok iyi bir noktada. Bunları uygun bir şekilde planlayıp dünya turizmine kazandırmamız gerekiyor” dedi.
Bolu’nun turizm merkezlerini incelemek için sabah saatlerinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy helikopterle denetimlerde bulundu. Bolu Valisi Ümit ve AK Parti milletvekillerinin de katıldığı denetimin ardından Bakan Ersoy, Bolu bölgesinin turizmiyle ilgili bilgi almak için Bolu Valiliği’ne geldi. Bakan Ersoy, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak Bolu bölgesinin turizm potansiyellerini yukarı çıkarmak için çalışacaklarını belirten Ersoy, “Bugün sayın vekillerimiz ve valimizin davetiyle Bolu bölgesinde bulunan turizm potansiyelleriyle ilgili helikopterle bir gezi gerçekleştirdik. Sonrasında da hem milletvekillerimiz hem de valimiz çok detaylı bir sunumda bulundular. Biz de hızlı bir şekilde bakanlık olarak Bolu bölgesinin olası potansiyellerini en yukarı nasıl çıkarabiliriz bakanlık olarak çalışacağız. Projelerimizi hazırlayacağız ve çok kısa bir sürede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
“Bolu turizm açısından çok iyi noktada” Bolu’nun hem kış turizmi hem de 12 aylık turizm açısından çok iyi noktada olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Bugüne kadar gezdiğim birçok nokta var ama Bolu hem kış turizmi açısından olsun hem de 12 aylık turizm potansiyeli olsun çok iyi bir noktada. Sadece bunları daha hızlı bir şekilde değerlendirip doğaya, çevreye geleceğin turizmine uygun bir şekilde planlayıp dünya turizmine kazandırmamız gerekiyor. Verimli bir toplantı geçti. Bolu’ya daha sık geleceğiz ve kısa bir süre içerisinde bütün bu planlamaları bölge temsilcileri ile yapıp hayata geçirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. (FC-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı