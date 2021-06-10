Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 1 gözaltı, 2 yaralı

- Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 1 gözaltı, 2 yaralı

Mahkeme önünden detay

( KUDÜS ) KUDÜS

Arbede İsrail İşgal 


- İşgal altındaki Kudüs’te bulunan İsrail mahkemesinde Silvan Mahallesi’nde yaşayan 2 ailenin evinden çıkartılmasına ilişkin duruşması gerçekleştirilirken mahkeme önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında yaşanan arbedede 2 Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı. Kudüs’te bulunan Silvan Mahallesi'nde yaşayan 2 Filistinli ailenin evlerinden çıkarılması kararına ilişkin itiraz duruşması bugün İsrail mahkemesinde yapıldı. Duruşma devam ederken Silvan mahallesinde yaşayanlar da mahkeme önünde bir araya geldi. İsrail güçlerinin mahkeme önündeki Filistinlilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli yaralanırken, bir Filistinli de gözaltına alındı. Mahkeme önünde tansiyon yükselirken İsrailli yetkililer, Filistinli ailenin itirazına ilişkin nihai karar için 8 Temmuz’a erteledi.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement