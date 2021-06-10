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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisi, provokasyonda bulunan aşırı sağcı milletvekiline tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu

KUDÜS - İsrail polisi, provokasyonda bulunan aşırı sağcı milletvekiline tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulundu



: - Aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben - Gvir'in basın mensuplarına açıklama yapması - Filistinlilerin tepki göstermesi - İsrail polisinin bazı Filistinlileri gözaltına alması - Aşırı sağcı İsraillilerin Filistinlileri tahrik için İsrail bayrağı açması - İsrail polisinin Filistin bayrağı açan gruba karşı ses bombası ve biber gazı atmasıİsrail polisi, provokasyonda bulunan aşırı sağcı milletvekiline tepki gösteren Filistinlilere müdahalede bulunduKUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs ’te provokasyonda bulunan aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben - Gvir'e tepki gösteren Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Ben - Gvir, Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istedi.İsrail polisinin izin vermemesi üzerine Ben - Gvir, basın açıklamasını Şam Kapısı yakınında yaptı.Ben - Gvir, Şam Kapısı önündeki basın açıklamasını önlemek için toplanan Filistinlileri tahrik için İsrail bayrağı açtı.Açıklamasının ardından Ben - Gvir bölgeden ayrılırken, az sayıda aşırı sağcı İsrailli, Şam Kapısı yakınında Filistinlileri tahrik için İsrail bayrağı açtı.Aşırı sağcıların provokatif gösterisine göz yuman İsrail polisi, Filistin bayrağı açan gruba karşı ise ses bombası kullandı.Polis ayrıca Ben - Gvir’e ve provokatif gösteriye tepki gösteren çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı.Ben - Gvir, 8 Haziran’da da Mescid - i Aksa’ya baskın düzenlemek istemiş, gerginliğe neden olabileceği gerekçesiyle aşırı sağcı milletvekiline izin vermemişti.

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