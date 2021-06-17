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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

KUDÜS - İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti

- İsrail polisi Şam Kapısında Filistinlilere sert müdahalesinden detay görüntüler - İsrail polisi Filistinli gençleri gözaltına alması - İsrail polisi gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahalesi - İsrail polisi (TOMA) tazyikli pis su ile müdahalesiİsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale ettiKUDÜS (AA) - İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesini protesto etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs ’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulunduFilistinli gençler, aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı’nda düzenlediği provokatif “Bayrak Yürüyüşü” esnasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmesini protesto etmek amacıyla aynı yerde toplanmak istedi.İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanmaya çalışan gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırırken, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıktı.İsrail polisi ayrıca bazı gençleri gözaltına alırken, Şam Kapısı’ndaki gerginlik devam ediyor.Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda “Bayrak Yürüyüşü” düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaretler etmişlerdi.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Toplumsal Olaylar Plastik Mermi Saldırı 

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