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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi

KUDÜS - İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi



: - Silvan beldesindeki Filistinli ailelerin evlerinin boşaltılması kararını protesto edilmesi - Slogan atan göstericilerden detaylar - İsrail polisinin göstericilere müdahalesi - Gözaltına alan göstericilerden detaylarKUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Silvan beldesinde yer alan Batın El - Hava Mahallesi'ndeki evlerinden çıkarılmak istenen Filistinli ailelerin itirazıyla ilgili kararını bir kez daha erteledi.Doğu Kudüs 'teki İsrail Merkezi Mahkemesi, Silvan'daki 86 ailenin evlerinden tahliye edilmesiyle ilgili daha önce verilen karara itirazlarını görüşmek üzere toplandı.Ancak bugünkü duruşmadan yine bir sonuç çıkmadı ve mahkeme Filistinli ailelerin itirazına ilişkin kararını 8 Temmuz’a bıraktı.İsrail mahkemesi 26 Mayıs’ta da tahliye kararına ilişkin itiraza bakmayı ertelemişti. - İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahaleBugünkü duruşma öncesi, Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce verilen, Silvan beldesindeki Filistinli ailelerin evlerinin boşaltılması kararını protesto etti.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bir göstericiyi şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldı. - Karar en az 700 kişilik 86 aileyi ilgilendiriyorSilvan'ın Batın el - Hava Mahallesi'ndeki Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce haklarında çıkan evlerini boşaltma kararına itiraz etmiş, davanın yeniden görülmesi kararlaştırılmıştı.Mahalledeki Filistinlilerin haklarını koruyan savunma heyeti, söz konusu kararın 86 aileyi ve en az 700 kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor.Kararın bölgede yaşayan diğer Filistinliler için de evlerinden zorla çıkarılma tehdidi oluşturmasından endişe ediliyor.

Polis Protesto İsrail Şili Irak 

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