KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
KUDÜS - İsrail'in, "zorla yerinden etme" politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı - Doğu Kudüs ’ün Şeyh Cerrah ve Batn el - Heva mahalleleri arasında düzenlenen maratondan detay görüntüler - Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinlinin slogan atması - Maraton, Batn el - Heva Mahallesi'nde kurulan çadırdan detaylar - İsrail polisinin gruba ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi24729934
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