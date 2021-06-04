Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı

KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı

KUDÜS - İsrail'in, "zorla yerinden etme" politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı - Doğu Kudüs ’ün Şeyh Cerrah ve Batn el - Heva mahalleleri arasında düzenlenen maratondan detay görüntüler - Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinlinin slogan atması - Maraton, Batn el - Heva Mahallesi'nde kurulan çadırdan detaylar - İsrail polisinin gruba ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi24729934

Politika Maraton İsrail Plastik Mermi Mermi 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement