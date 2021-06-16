KUDÜS - İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te ateş açtığı Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
- İsrail askerleri tarafından ateş açılarak hayatını kaybeden Filistinli kadının aracından detaylar - İsrail güvenlik güçlerinin etrafta güvenlik önlemleri almasıKUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs 'te "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açtığı Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.
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