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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KUDÜS - İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı



: - İsrail güçlerinden detaylar - İsrail güçlerinin Filistinlileri göz altına almaya çalışması - İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahalesi - Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ile röportaj - İsrail güçlerinden detaylarKUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediğini belirtti.
Söz konusu baskınlarda Batı Şeria'da 20, Doğu Kudüs 'te de 5 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Biber Gazı Ses Bombası Gözaltı İsrail İşgal 

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