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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Küçükçekmece'de kadın 3’üncü kattan atladı, başka çatıya düştü: Mahalleli eşini linç etmeye kalktı

Küçükçekmece'de kadın 3’üncü kattan atladı, başka çatıya düştü: Mahalleli eşini linç etmeye kalktı

itfaiyeden görüntü

Arbede Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-vatandaşlardan görnütü
-arbededen görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, iddiaya göre eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düşüp yaralandı. Olay yerinde arbede çıkarken, kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atlamak istedi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, aşağıya atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düştü. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan kadının atlama çalıştığı sırada vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Tarafların birbirine yumruklarla girdiği o anlar cep telefonu tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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