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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Polis ekipleri detay

Hastane Güvenlik Önlemi Kız Çocuğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İnceleme detay
-Site detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek 13’üncü kattan aşağıya düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (EG-
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