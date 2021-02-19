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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Küçük Pınar'ın vatan sevgisi...Gara şehitleri için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı

Küçük Pınar'ın vatan sevgisi...Gara şehitleri için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı

drone görüntüsü

Şehit Kuş Cenneti Cennet Yağan 

-Pınar'ın kar üzerine 'Önce Vatan' yazması
-Pınar'ın konuşması
-Detaylar

( KAYSERİ -DRONE) Küçük Pınar'ın vatan sevgisi...Gara şehitleri için kar üzerine "Önce Vatan" yazdı- Şehit edilen 13 vatandaş için kar üzerine 'Önce Vatan' yazdı KAYSERİ

- Sultan Sazlığı kuş cennetinde ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Pınar Söbe, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için karın üzerine 'Önce Vatan' yazdı. Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı yağan kar ile beraber beyaza büründü. Ailesiyle birlikte yaşayan Pınar Söbe ise, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdı. Yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan Pınar; "Sultan Sazlığında yaşıyorum, burada kar yağdığında kış ayları çok iyi geçiyor. Kar yağmasını ben de fırsat bilerek geçen gün şehit edilen 13 askerimiz için karın üzerine 'Önce Vatan' yazdım' ifadelerini kullandı.
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