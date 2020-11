Küçük kız, yardım malzemelerini verirken gözyaşlarını tutamadı

-Küçük kızla röportaj



- İzmir için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yardım kampanyasında babasıyla birlikte maske bağışında bulunan 10 yaşındaki Ekin Sürücü, bağış sırasında gözyaşlarını tutamadı. İzmir depremindeki görüntülerin derinden sarstığı küçük kız, yardım paketinin içine küçük bir not da eklerken, “İzmir’de kalan kardeşlerim, ablalarım ve ağabeylerim için onlara bu bağışta bulunmak istedim” dedi.

Lüleburgaz’da İzmir depreminin yaralarını sarmak için başlatılan insani yardım kampanyasında her geçen gün gözleri yaşartan bir iyilik olayı yaşanıyor. Kimi geçimini sağladığı örgü battaniyeyi, kimi bebeğinin yıkanmış kıyafetlerini gönderirken, 10 yaşındaki Ekin Sürücü yaptığı yardımla hem ağladı hem ağlattı. Babasıyla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’na gelen Sürücü, yardım kolisinin içine bir de not yazdı.Gözyaşlarını tutamadıİzmir’deki deprem görüntülerinden oldukça etkilendiğini söyleyen küçük kız, “İzmir’de kalan kardeşlerim, ablalarım ve ağabeylerim için onlara bu bağışta bulunmak istedim. Çok duygulandım. Maske, küçükler için de küçük maske gönderdim” diye konuştu.

“Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarım”Küçük kızın İzmirlilere yazdığı mektuptaki ifadeler ise duygulandırdı. Sürücü’nün mektubunda, “Sevgili İzmirliler. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. İzmir’de yanınızda olamasak da sizlere Lüleburgaz’dan küçük bir yardım yapmak istedim. Siz kardeşlerim, abilerim, ablalarımın bir an önce evlerinize kavuşmanızı istiyorum. Kocaman sevgilerimle. Ekin Sürücü” ifadelerini kullandı.



