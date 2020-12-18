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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Küçük çocuklardan duygulandıran hareket...Tarlada namaz kıldılar

Küçük çocuklardan duygulandıran hareket...Tarlada namaz kıldılar

Çocukların namaz kılışından görüntü

Seccade Cep Telefonu 

-detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te boş alana seccadelerini seren 3 çocuğun namaz kılması, görenleri duygulandırdı. Kent merkezi Doğan Mahallesi’nde bulunan boş bir arsada bir araya gelen 3 çocuk seccadelerini yere serdi. Çocukların namaz kılma anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Çocuklardan biri imam olurken arkadaşları da arkada saf tutarak namaz kıldı. Çocukların bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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