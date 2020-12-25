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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı

Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı

Kadının çantası ve kundağı

Bebek Kimlik Tespiti Bez Bebek Zabıta Polis Ekipleri 

-Kundağın içinden çıkan bez bebek
-Kadını yerde oturması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Üsküdar’da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekiplerince polise teslim edildi. Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü.
Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti. Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü. Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
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